Fedez, Leone e Vittoria (piccoli) supereroi contro il “maranza”. Web in delirio: «Che teneri!»

Vita da supereroi. Seppur cartoni animati o di fantascienza, è certo che gli avangers sono ormai i personaggi preferiti dei bambini, ma soprattutto di Leone e Vittoria. In realtà, il primo ad amare i supereroi in casa Ferragnez è sicuramente Fedez che spesso ha mostrato ai numerosi fan la sua vasta collezione di pupazzi, gadget e videogiochi. Una passione che sembra aver trasmesso ampiamente al figlio Leo e, ora anche alla Vitto. Nelle sue stories Instagram il rapper pubblica un video a rallentantore con musica epica in cui i suoi due figli sono travestiti da supereroi e camminano verso il maranza (tipico ragazzo vestito male, un po' coatto), vestito come papà Fedez, creato ad hoc fuori in balcone. Una scena epica, con finale ironico e risata che ha divertito tutti i follower.

Ma la frase che ha divertito di più i fan dei Ferragnez è stata quella di Vittoria. «Chi sei tu?» chiede Fedez, e la piccola: «Sono Elsa», riferendosi alla principessa di un altro cartone animato.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Luglio 2023, 15:05

