Paolo Noise, il malore: «Attacco ischemico per un intruglio bevuto all'Isola dei famosi. Temevo di rimanere paralizzato, poi il panico»

Paolo Noise ha raccontato cosa è successo durante L'Isola dei famosi, quando è stato costretto ad abbandonare il reality per motivi di salute. La moglie dello speaker aveva spiegato che si era trattato di una cosa grave, che le sue condizioni erano migliorare ma che aveva fatto prendere a tutti un bello spavento. Non era stato aggiunto altro, solo ora Noise ha deciso di spiegare cosa è successo in un’intervista rilasciata a Novella 2000.

La partecipazione all'Isola dei famosi

L’ex naufrago ha detto di aver avuto un attacco ischemico. La sua più grande paura è stata quella di restare paralizzato: «Marco voleva partecipare, ma non da solo. Ciò su cui l’ho convinto io è stata l’idea di andare insieme e divertirci, un po’ sul modello Una Notte da Leoni: andiamo e dall’interno li prendiamo in giro tutti come si deve. E poi la voglia di far vedere che siamo due persone perbene, non solo i due animali dello Zoo. Lui avrebbe portato il suo ambientalismo, e io mi sarei tolto l’immagine da facocero», ha raccontato dicendo cosa li ha spinti ad andare.

L'attacco ischemico

Sul malore spiega: «Sono entrato all’Isola che ero un catorcio e sono uscito salutista. Purtroppo sono dovuto uscire prima per un attacco ischemico transitorio causato da una pozione che ci siamo cucinati in spiaggia a base di acqua di mare. Ero disidratato, quindi l’acqua salata mi ha dato un picco di pressione e c’è stato un errore di primo soccorso prima che arrivasse il medico. Invece che tenermi sollevato il busto, mi hanno tenuto su le gambe, il sangue è fluito verso la testa e nel forte aumento di pressione una vena, per non rompersi, mi si è chiusa. Si è subito riaperta quando il medico mi ha dato la pastiglia per la pressione».

Nuova vita

Non è stato semplice per lui e l'accaduto lo ha segnato, spingendolo a cambiare stile di vita.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Luglio 2023, 12:15

