Ilary Blasi, la lite in camerino con la truccatrice: «Non me ne frega un c***». Ecco cosa è successo

di Redazione Web

Ilary Blasi ha da poco concluso la sua esperienza con L'Isola dei Famosi. Nell'ultima puntata è stato eletto il vincitore Marco Mazzoli e sono emerse anche molte altre dinamiche del gruppo, spuntando anche qualche polemica. In questa puntata ricca, Ilary è apparsa come sempre bellissima e perfetta nel suo look, a tal riguardo però la conduttrice ha voluto mostrare un dietro le quinte interessante, con tanto di screzio con la truccatrice.

Chiara Ferragni e la disavventura a Disneyland: «Febbre a 38, non so se ho preso un colpo di caldo o un colpo di freddo». Fan preoccupati

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, allenamento hot: sudore e baci, l'amore ritrovato dopo la crisi

La lite in camerino

Il video è proprio di una delle collaboratrici di Ilary che scrive nelle storie: «Noi in camerino ci rifiutiamo di preparare Ilary Blasi», e si vedono la truccatrice e la parrucchiera occupate a scattarsi un selfie. Come sottofondo si sente chiaramente la voce della Blasi che grida: «Ma me la fai la base o no?», e le due le rispondono di aspettare perché stano facendo un video, a quel punto però le grida di Ilary aumentano e scoppia: «A me non me ne frega un c***».

#TomCruise a #Roma, #FlaviaVento lo raggiunge e posta il video dell'"incontro" con la vera star di Hollywood: «I love you» https://t.co/l6xON00Zdn — Leggo (@leggoit) June 20, 2023

Lo scherzo

Le due continuano a non dare retta alla conduttrice e a provare a fare una foto tra le risate, ma le grida di Ilary aumentano sempre di più fino a quando le due non rinunciano.

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Giugno 2023, 13:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA