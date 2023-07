Chiara Ferragni, prima 'privata' di Barbie: travolta dagli hater. «Perché non fai come gli altri comuni mortali?»

di Redazione Web

Anche Chiara Ferragni non ha resistito al fascino di Barbie. Su Instagram, la moglie di Fedez ha postato diversi scatti in cui è vestita total pink in un cinema a tema Barbie. Il film, che esce oggi nelle sale di tutto il mondo, ha già conquistato teeneger e adulti, pronti a vedere un film con la bambola d'infanzia animata e una colonna sonora che accompagna ancora il presente, Barbie Girl degli Aqua. Ma, per Chiara Ferragni c'è stato un privilegio in più: vedere il film in anteprima privata, come lei stessa dice sui social: «Ieri sera abbiamo avuto una prima privata del film Barbie ed è stato epico». E sotto i commenti non sono per niente al miele...

Paragoni e offese

«Si ma non sei tu Barbie» esordisce un utente inviperita, che smorza subito le arie che si dà Chiara nelle foto, dove sorride divertita e posa stile barbie. «Ad averla interpretata è un personaggio di altro calibro e spessore» è la frecciata di un'altra utente che non osa fare il paragone tra Chiara e Margot Robbie, l'attrice di Barbie.

