Alessia Marcuzzi, bufera per lo spot sul gelato: «Non ci crede nessuno che lo mangi»

Per mantenere una forma fisica perfetta è necessario scansare grassi e dolci. Una realtà che non sembra riguardare la showgirl Alessia Marcuzzi che, per sponsorizzare una nota catena di gelati di cui è promoter, pubblica un video su Instagram in cui si gusta un cono. Ma, è proprio quel video a destare scalpore tra i fan. Sotto il post, infatti, molti hater scrivono commenti al veleno, sottolineando quanto la Marcuzzi stia fingendo: «Non ci crede nessuno che mangi il gelato. Si sa che sei sempre a dieta...» scrive un utente, criticando l'ex conduttrice Mediaset per la finzione mostrata in quel video.

I commenti al veleno

Pioggia di commenti, poco carini, nei confronti della showgirl di Rai1 che anche sulla soglia dei 50 mantiene un fisico perfetto e invidiabile.

Sotto il post si leggono numerosi commenti che additano Alessia come finta: «Terrificante da vedere e da sentire. Più o meno come quelle schifezze industriali. », «Vorrei vedere se li tiene nel suo freezer...seeee». Sarà vero che Marcuzzi non stia davvero mangiando quei gelati? Per ora non ha ancora replicato, tutto tace.

