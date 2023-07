Alessia Marcuzzi si trasforma in Barbie, ma i lividi spaventano i fan: «Cosa è successo?»

di Redazione Web

Una barbie moderna. Anche Alessia Marcuzzi non ha resistito al tormentone del momento: il mondo di Barbie. Il film che uscirà nelle sale il 20 luglio è diventato ormai un modo di vivere per tutti: rosa ovunque, modi di dire, di fare, di vestirsi come barbie sono un cult. E anche i social si adeguano, creando filtri per trasformarsi nella bambola più famosa al mondo. Alessia Marcuzzi, come tanti altri, cede alle tentazioni et voilà... anche la showgirl usa il filtro e diventa una Barbie, più bella che mai.

Ma, oltre alla story ironica, Alessia mostra nelle successive storie dei graffi alle gambe che spaventano i fan.

Per ora molti fan ipotizzano che quei graffi siano dovuti agli scogli o all'attività fisica, oppure al cane che giocando l'ha graffiata?

Si attendono spiegazioni da parte della diretta interessata.

