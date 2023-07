Alessia Marcuzzi, la verticale in bikini in spiaggia scatena i fan: «Che addominali, corpo da urlo»

di Redazione web

Alessia Marcuzzi, in questo momento, si sta godendo le vacanze a Formentera e non perde l'occasione di postare foto e video dei suoi outfit, dei suoi bikini sexy e di come trascorre le giornate in spiaggia. La conduttrice romana, che è molto amata su Instagram, ha pubblicato un filmato in cui esegue una verticale perfetta: il post ha riscosso moltissimo successo e non sono di certo mancati i complimenti per la sua forma fisica impeccabile.

Il post Instagram di Alessia Marcuzzi

Bikini bianco e nero, addominali scolpiti e il solito sorriso che la contraddistingue. Si mostra così, nell'ultimo video pubblicato su Instagram, Alessia Marcuzzi che è intenta a fare una verticale in spiaggia con accanto il mare che è una tavola.

La didascalia del post recita: «Mood», con l'aggiunta di un'emoticon che pratica yoga. Alessia, infatti, non ha mai nascosto la sua passione e dedizione per le attività rilassanti e introspettive come, appunto, la disciplina di origine indiana. Il suo video, comunque, ha riscosso grande successo e i fan hanno commentato numerosi.

I commenti dei fan

Alessia Marcuzzi è seguita da cinque milioni e mezzo di follower che, ogni giorno, le dimostrano grande affetto. Sotto il suo ultimo post, qualcuno ha scritto: «Ma che fisico ha la Marcuzzi? Corpo da urlo», «Sei veramente uno spettacolo della natura» oppure ancora «Sei bellissima anche a testa in giù».

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Luglio 2023, 09:12

