Chiara Ferragni festeggia il compleanno della cagnolina Matilda: «La mia prima figlia». La foto di famiglia... senza Fedez

Chiara Ferragni insieme ai suoi bambini Leone e Vittoria ha festeggiato il tredicesimo compleanno della sua cagnolina Matilda, conosciuta da tutti come "la Mati", soprannome che, spesso, l'influencer utilizza per rivolgersi alla sua amica a quattro zampe. Gli scatti della festicciola e del video in famiglia hanno riscosso moltissimo successo tra i fan e, almeno per una volta, l'imprenditrice non è stata attaccata dagli hater. Ma in molti hanno notato l'assenza di Fedez nel quadretto di famiglia.

Chiara Ferragni, Leone e Vittoria seduti sul divano con in braccio la cagnolina Mati e un piattino con cinque biscottini rosa per cani e la scritta "Auguri". L'influencer ha pubblicato queste due tenere foto e ha aggiunto la didascalia: «Buon tredicesimo compleanno alla mia prima bambina. Ti amiamo oltre ogni cosa», aggiungendo un cuoricino rosa.



Chiara è molto affezionata alla sua cagnolina che è con lei da sempre e che l'ha accompagnata verso il successo che ha ottenuto con il suo blog, prima, e brand, poi, durante gli anni. Matilda è presente anche nel film documentario di Chiara, intitolato Unposted e uscito nelle sale cinematografiche nel 2019 e, ovviamente, nella serie tv The Ferragnez.

La malattia di Matilda Ferragni

Qualche tempo fa, Chiara Ferragni aveva raccontato ai suoi milioni di follower di essere molto preoccupata per la sua cagnolina Matilda perché le era stato diagnosticato un tumore al cervello. L'influencer, però, ha fatto curare la sua "piccola" nelle migliori cliniche veterinarie e, ora, sembrerebbe che Matilda stia bene.

