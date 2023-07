Gf Vip, rissa sfiorata ai provini tra Nip e Vip: «Un ex corteggiatore di Uomini e Donne è arrivato alle mani con...»

di Redazione Web

Sono già cominciati i provini del Gf Vip e già ci sono scoop. Nelle scorse ore è trapelato un retroscena hot. Quest'anno il reality prevede un mix tra concorrenti vip e nip (sconosciuti). Come rivela Deianira Marzano, ai casting un testimone ha raccontato di aver visto un volto noto di Uomini e Donne assumere un atteggiamento altezzoso che ha provocato la rabbia di un altro ragazzo. E la questione non sarebbe finita bene...

Lo scoop

Come già rimarcato quest’anno il reality show mescolerà le carte e ‘fonderà’ assieme 12 vip e 8 nip.

ll rischio

Dalla testimonianza riportata ad Deianira, emerge che l’ex corteggiatore avrebbe preteso di beneficiare del privilegio di saltare la fila in quanto personaggio già noto in tv. E quando un ragazzo, che stava aspettando il suo turno, avrebbe leggermente spintonato e lo avrebbe invitato a fare la coda come tutti, l’ex volto UeD avrebbe preso per i capelli il giovane: «Una scena imbarazzante» ha rivelato la fonte. Sarà vero?

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Luglio 2023, 21:46

