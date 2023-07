Chiara Ferragni e la cagnolina morta, hater senza scrupoli: «Godo». Fedez si infuria: sei una m***a

di Redazione web

Chiara Ferragni ha detto addio a Matilda. La sua cagnolina storica è morta ieri, venerdì 28 luglio, dopo 13 anni passati sempre insieme all'influencer. Chiara ha dato la notizia ai suoi follower con un lungo post pubblicato su Instagram: «Mi hai cambiato la vita, sei stata la sorellona di Leone e Vittoria», ha scritto. Tra i tanti messaggi di supporto, qualcuno è riuscito a distinguersi spargendo il solito odio. Ma stavolta Fedez non è rimasto in silenzio.

Succede che se sei una merda e ci tieni così tanto a farlo sapere a tutti ti accontento volentieri. https://t.co/xJeqpiG51N — Fedez (@Fedez) July 29, 2023

Il messaggio dell'hater e la risposta di Fedez

Lo scambio tra l'hater e Fedez è avvenuto su Twitter. «Secondo voi se scrivo GODO sotto il post di Fedez per elogiare il suo cane morto che succede», si legge nel messaggio, pubblicato da un profilo fake.

Tra i commenti, in tanti hanno continuato a dare contro all'utente, supportando i Ferragnez: «Ma come si può scrivere una cosa del genere?», si legge.

«Dimenticata la polemica sulla Sicilia?»

Lo scontro su Twitter ha coinvolto anche la stessa Chiara Ferragni che ha risposto a chi l'accusava di aver dato oggi la notizia della morte del suo cane per far dimenticare velocemente le polemiche che l'hanno vista protagonista insieme ai roghi in Sicilia.

«Grande mossa per far passare rapidamente la polemica sul post dalla Sicilia», le scrive un hater. L'imprenditrice digitale ha prontamente risposto: «Posso dire "che schifo" ad un commento del genere?».

