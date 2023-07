Chiara Ferragni e Fedez insieme sui social, la famiglia di nuovo unita e i fan esultano: «Crisi scongiurata?»

di Redazione web

Un momento un po' turbolento per i Ferragnez. Fedez e Chiara Ferragni stanno affrontando momenti molto difficili dopo la gaffe dell'influencer sugli incendi in Sicilia. A nulla sono servite le spiegazioni che ha fornito sulle sue storie Instagram, ma lei intanto è tornata a casa a Milano dai suoi figli, Leone e Vittoria, e da suo marito, Fedez.

Le voci su una presunta crisi tra i due si rincorrono da tempo e una fan ha ipotizzato che i due fossero «separati in casa», visto che entrambi si trovano nella loro casa a CityLife, ma non si sono ancora mostrati insieme sulle loro storie Instagram, come sono soliti fare. Chiara ha subito smentito questo rumor, ma non quello della crisi con Fedez.

Nelle ultime ore qualcosa è cambiato, ma i fan non sono ancora del tutto tranquilli.

Chiara Ferragni torna sulle storie di Fedez

Secondo alcuni sembrerà assurda la preoccupazione dei fan dei Ferragnez: temono la crisi coniugale perché i due non si mostrano insieme nelle storie di Instagram, ma questa è la verità. I due hanno sempre abituato i loro follower, quasi 45 milioni in totale, ad avere costanti aggiornamenti sulla coppia e sulla loro vita insieme. Per questo motivo, i fan si sono straniti quando non li hanno visti più insieme, partendo dalle vacanze separati.

Fedez, ieri sera, ha postato alcune storie in cui mostra un momento molto divertente con i bambini: Leone e Vittoria sfidano il papà alla Playstation e il risultato è tutto da ridere.

Mentre Fedez mostra ai figli come vincere, è comparsa Chiara Ferragni che mancava "dai suoi schermi" da alcuni giorni. La mamma teneva in braccio Vittoria, e a volte riprendeva Fedez mentre giocava con Leone. Un quadretto familiare molto divertente, nonostante alcuni fan abbiano notato Chiara un po' spenta negli ultimi giorni, probabilemnte a causa della gaffe sugli incendi in Sicilia.

Questa mattina, la famiglia Ferragnez ha deciso di scongiurare ufficialmente le voci di una presunta crisi partendo per la loro casa sul lago di Como, dove potranno godersi un po' di pace e serenità, in famiglia.

