Chiara Ferragni, la gaffe sugli incendi in Sicilia. Fedez si sfoga (e poi cancella tutto), la polemia: «Pestano un altro mer***e»

Le polemiche non finiscono mai quando si parla di Ferragnez. E anche stavolta la coppia Fedez - Chiara Ferragni è finita nell'occhio del ciclone. Anzi nell'occhio del web. Su Twitter Fedez ha cercato di difendere la moglie, che dalla Sicilia aveva pubblicato un post, sorridendo e augurando a tutti un buon lunedì,quando le condizioni meteorologiche della regione erano allarmanti, visto che da giorni Catania e dintorni bruciano. Sotto il post dell'imprenditrice digitale si sono scatenati gli hater in una marea di commenti negativi ed ecco che, a difenderla, è intervenuto Fedez lanciando un tweet contro un utente. Ma sbagliando, perché sostiene che gli hater abbiano criticato Chiara e il suo post quando la Sicilia in realtà non era in allerta. Ma così non è. «La Sicilia va a fuoco, tu prendi un post di Chiara Ferragni di ieri mattina quando l'allerta della protezione civile fa riferimento a stanotte. Bravo. Serviva proprio una polemica inutile» continua Fedez. Ma da quel momento in poi...si è scatenato il putiferio.

La risposta al Tweet

Un utente di Twitter non è rimasto indifferente a quanto scritto da Fedez e ha voluto subito correggerlo, riprendendo il suo sfogo. «Fedez pesta l'ennesimo mer***e - scrive -, difendendo l'indifendibile e poi cancella il tweet.

La risposta di Chiara

Ma ecco che, a chiudere in bellezza il tutto è stata Chiara Ferragni che, dopo il post al miele pubblicato ieri, oggi corre ai ripari e solo dopo la polemica del marito, a distanza di ore dall'allerta pubblicata anche per Palermo che va a fuoco, scrive nelle sue stories: «Siciliani spero stiate tutti bene». Ma questo solo dopo aver scritto: «Milanesi spero stiate tutti bene» riferendosi ai concittadini della città meneghina colpita nella notta da un fortissimo nubifragio. Una stoccat afinale, insomma, che non dà il merito a Chiara di essersi preoccupata per la Sicilia nei giusti tempi, forse per disinformazione o forse per disinteresse? Non si sa, fatto sta che gli haters sono più scatenati che mai contro la coppia più social d'Italia.

Martedì 25 Luglio 2023

