«Ferragni e Fedez separati in casa», un fan fa perdere la pazienza a Chiara: la risposta rabbiosa

di Redazione Web

Continunano i rumors sulla presunta crisi tra i Ferragnez. Da tempo circolano voci che Fedez e Chiara Ferragni stiano vivendo separatamente la propria vita, pur abitando insieme, complici i post e le vacanze che ultimamente Chiara fa con amici e parenti. Sarà vero? Se finora nessuno dei due è intervenuto pubblicamente per smentire tutto, ecco che a rompere il silenzio ora ci pensa l'imprenditrice digitale. Su Instagram, un utente commenta uno dei suoi tanti post, scrivendo: «Secondo me lei e il marito sono separati in casa» ed ecco Chiara che sbotta...

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza nella crioterapia: «Lui una statua, io...». Quanto costa il trattamento a -90 gradi

Belen, Stefano De Martino distrutto dalla separazione? Lui risponde (con ironia) sui social: cosa ha detto

La risposta

«No, e piantatela con ste cavolate» è la risposta lapidaria e diretta di Chiara. Dunque, smentite tutte le voci che vedono la famiglia Ferragnez, ormai nota per le due serie tv di Prime, sgretolarsi. Sarà stato un tentativo di mettere a tacere tutti volutamente? o un semplice modo per sfogarsi dopo giorni e giorni di rumors.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Luglio 2023, 22:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA