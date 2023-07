Fedez, l'estate da papà con Vittoria. La baby Ferragnez già sogna il Natale: la gag social conquista i fan

di Redazione web

Fedez, molto spesso, pubblica delle storie Instagram in compagnia dei suoi bambini Leone e Vittoria e così, ha fatto anche negli ultimi video postati sul proprio profilo. La protagonista indiscussa è sicuramente la bambina che, come al solito, ingenuamente, si lascia filmare dal papà mentre gioca o mentre lo imita durante l'allenamento. In questo momento, i Ferragnez sono di nuovo in vacanza ma i fan sono sicuri che a breve ripartiranno per un'altra vacanza.

La storia Instagram di Fedez

Fedez ha pubblicato alcune storie Instagram in cui è in compagnia della sua bambina Vittoria e insieme stanno giocando. Vitto è all'interno del recinto della sua piccola cucina giocattolo e, a un certo punto, indossa gli occhiali a forma di albero di Natale e si gira verso il rapper imitando la risata di Babbo Natale. Fedez, quindi, le risponde: «Ma amore... siamo quasi ad agosto, ancora». La bambina, però, si rigira e sembra non badare più di tanto a ciò che le è appena stato detto.

L'allenamento di Fedez e Vittoria

Dopo la storia in cui Vittoria è presa dalla voglia improvvisa di festeggiare il Natale, Fedez pubblica altri filmati sul proprio profilo Instagram in cui si sta allenando e la sua bambina comincia a imitarlo.

