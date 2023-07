Fedez e il "colpo basso" di Vittoria, la smorfia di dolore è esilarante: la story su Instagram diverte i fan

di Redazione web

Fedez, in questo momento, è in vacanza in Sardegna con i suoi bambini Leone e Vittoria, mentre mamma Chiara Ferragni è alle prese con escursioni in compagnia dei suoi amici: proprio nelle scorse ore ha scalato il vulcano Stromboli. Il rapper si sta divertendo molto con i suoi piccoli che sono spesso presenti anche nelle sue storie Instagram. In uno dei video più recenti che Fedez ha pubblicato, sta giocando con Vittoria che, un po' maldestra, gli sferra un "colpo basso".

La storia Instagram di Fedez

Nell'ultima storia che Fedez ha pubblicato sul proprio profilo Instagram è in compagnia della sua simpatica bambina Vittoria. Il rapper è steso sul proprio letto e la piccola arriva salutando gioiosamente il papà, solamente che, alza e abbassa le braccia e quando arriva da Fedez, ingenuamente lo colpisce nelle sue parti intime. Fedez fa, quindi, una smorfia di dolore ma poi prende subito in braccio Vittoria e la solleva per poi abbassarla sul suo petto. La bambina, con l'aiuto del papà, dice: «Ti amo, papà» e, quindi, il rapper risponde: «Ti amo Vitto».

Le vacanze dei Ferragnez

In questo momento, Chiara Ferragni e Fedez stanno trascorrendo un periodo di vacanza separati. Ma niente paura perché la famiglia è più affiatata che mai: i fan sono, infatti, sicuri che a breve l'influencer raggiungerà il marito e i suoi bambini.

Ultimo aggiornamento: Domenica 23 Luglio 2023, 17:54

