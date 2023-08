Chiara Ferragni, l'abito che 'valorizza' il seno non piace agli hater: «Sei patetica». Ma spunta un commento

di Redazione Web

Sotto l'occhio degli haters. Ancora una volta Chiara Ferragni è vittima di critiche feroci sui social. Poche ore fa, la moglie di Fedez ha pubblicato un post su Instagram in cui mostra un vestito molto aderente, azzurro, e il seno inciso sulla stoffa. Pochi secondi dopo è scattata una pioggia di commenti: «Non devi a tutti i costi dimostrare che la nostra libertà è mostrare le tette..» scrive una utente inviperita, criticando il modo in cui Chiara ostenta il corpo della donna.

Pioggia di haters

«Patetica fuori dalla realtà» si legge sotto il post e ancora, fra i tanti: «Non capisco sti vestiti che devono sempre sottolineare il seno» e «Perenne regressione». Sarà abituata a queste critiche l'imprenditrice digitale che, da sempre, è sotto l'occhio della critica del web? Per ora nessuna risposta da parte sua, come spesso accade. Tutto tace. Sicuramente, si starà godendo le vacanze a Ibiza con la famiglia. Ma tra i commenti, uno in particolare attira l'attenzione: è quello di sua mamma, Marina Di Guardo, che le lascia una quantità indefinita di cuoricini.

In vacanza

Infatti, come si vede nelle stories, Chiara non è da sola in terra spagnola, ma con Fedez e i bambini Leone e Vittoria.

