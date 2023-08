Chiara Ferragni e la cagnolina Mati, l'omaggio strappalacrime sulle AirPods commuove i fan: cosa ha fatto

di Redazione Web

Un ricordo indelebile. Chiara Ferragni ha da poco perso la sua amata Mati, il cagnolino che da sempre l'affianca, tanto da essere presente anche nelle serie tv dei Ferragnez su Prime. Ed ecco che ora, per portarla sempre con sè, a pochi giorni dalla sua morte, ha deciso di fare una cosa....

L'invenzione

Nelle sue stories Instagram, Chiara pubblica le airpods, ma sul contenitore c'è un simbolo chiaro e netto.

L'addio

Solo pochi giorni fa, Chiara Ferragni ha dovuto dire addio a Matilda, la bulldog francese di 13 anni è morta ieri, venerdì 28 luglio. L'influencer ha condiviso alcune foto sui social e un lungo messaggio d'addio, nel quale ha raccontato quello che rappresentava per lei e la sua famiglia. La cagnolina aveva compiuto 13 anni una settimana fa. L'ultima foto, pubblicata sul suo profilo social da 389mila follower, la ritrae in un quadretto famigliare insieme a Chiara, Leone e Vittoria. «Tutto quello che volevo dirti te l’ho detto all’orecchio in questi giorni, ma tanto tu già sapevi tutto - ha scritto Chiara Ferragni nel lungo post social - In questi tredici anni insieme sei stata la mia bambina ed allo stesso tempo la mia amica pronta a farmi sempre compagnia e a farmi sentire amata quando più ne avevo bisogno. Mi bastava abbracciarti e sentire il tuo profumo per sentirmi a casa perchè è proprio quello che sei stata sempre: la mia famiglia. E hai fatto anche di più, hai “creato” quella che è la nostra famiglia: eri tu “il cane di Chiara Ferragni” di quella canzone che mi ha fatto conoscere il papà nel 2016».

