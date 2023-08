Chiara Ferragni, mistero pizza a Ibiza: «Ha il potere di farle rigenerare»

di Redazione web

Chiara Ferragni a Ibiza con la famiglia ha il potere di rigenerare le pizze. Questo è quello che sostengono i fan incuriositi dallo strano caso di una pizza intera dinanzi all'imprenditrice digitale, mentre ne addenterebbe una fetta.

«Da quale pizza stai mangiando?», le chiedono incuriositi i follower che non si spiegano il senso di pubblicare foto che non sono spontanee e veriterie. Lei, ironicamente, ha risposto così.

Capelli raccolti con una molletta e top ricamato a forma di fiore, Chiara Ferragni si immortala ad Ibizia con i figli e con una pizza, presumibilmente Margherita con mozzarella e pomodoro, che ha tutta l'aria di essere molto buona.

Sorridente, l'imprenditrice, in uno dei suoi scatti, sorregge nella sua mano una fetta mentre l'addenta, ma la pizza nel suo piatto è insipiegabilmente intera: «Trucco di magia?», si chiedono i fan.

La risposta di Chiara Ferragni

«Il miracolo della pizza rigenerata.

La quantità di commenti relativa al dubbio è enorme e Chiara Ferragni si è trovata "costretta" a rispondere. Non è la prima volta che i fan dell'influencer le fanno notare che sospettano che pubblichi dei piatti che però non mangia. Lei, perciò, senza dare spiegazioni, ha sarcasticamente pubblicato un'altra foto nella medesima scena nelle sue stories di Instagram, sostenendo: «Anche a Ibiza le pizza si rigenerano», confermando in qualche modo la gaffe, ma con ironia.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Agosto 2023, 15:59

