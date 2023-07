Valentina Ferragni, è amore (vero) con Matteo Napoletano: lui compare anche nelle foto di mamma Marina

di Redazione web

Valentina Ferragni e Matteo Napoletano, ormai, non si nascondono più e si fanno vedere sempre più spesso insieme, anche se, non sui social. I due erano stati avvistati molto vicini, per la prima volta, la primavera scorsa in Messico, poi, però, l'influencer non aveva più fatto sapere nulla, anzi, aveva mantenuto il riserbo e la privacy più assoluta. Nelle ore scorse, però, mamma Marina Di Guardo ha postato una foto di famiglia su Instagram in cui compare anche il nuovo fidanzato di Valentina.

Il post Instagram rivelatore

Valentina Ferragni non ha mai condiviso sui social nessuna foto che confermi la relazione con Matteo Napoletano: gli scatti che circolano sui social, infatti, sono semplici frammenti catturati dai paparazzi. Da parte dei due innamorati, però, silenzio più assoluto. Fino a ieri, quando mamma Marina Di Guardo ha postato una serie di foto di famiglia in cui, a tavola, affianco a Valentina, ecco Matteo. Il nuovo fidanzato dell'influencer è, quindi, subito entrato a fare parte della famiglia Ferragni tanto da guadagnarsi l'invito nella nuova casa di Chiara e Fedez sul Lago di Como.

Nelle scorse settimane, l'influencer continuava a postare foto in cui mostrava un ragazzo misterioso con cui, però, non ha mai pubblicato foto o video insieme.

Valentina Ferragni e l'amore

Valentina Ferragni, quando rispose a una domanda di una fan che su Instagram le chiedeva se, dopo una relazione lunga come quella avuta con Luca Vezil credesse ancora nell'amore, disse: «Che non aveva mai perso la voglia di amare e che in questo momento della sua vita era molto felice».

