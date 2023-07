Chiara Ferragni e il selfie in volo, poi, l'indovinello per i fan: «Dove sto andando?»

di Redazione web

Chiara Ferragni, dopo il lutto subito (la sua cagnolina Mati è morta nel weekend), è tornata a postare foto e storie Instagram in cui si mostra. L'influencer sta trascorrendo le sue vacanze estive in varie località italiane, tra cui anche, il Lago di Como dove ha, da poco, acquistato una super villa per i suoi soggiorni, realizzando uno dei suoi sogni più grandi. Nell'ultima storia pubblicata mostra di essere in aereo ma non svela ai suoi fan la destinazione del suo viaggio.

La storia Instagram di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram in cui indossa un cappellino con il frontino color verde acqua, delle cuffie per la musica variopinte e si trova in aereo. L'influencer ha posto un indovinello per i suoi milioni di follower e ha scritto: «Dove sto andando?». Chiara ha, poi, pubblicato una foto di Leone e Vittoria pronti per partire per un viaggio ma senza, però, svelare la destinazione. Dove si staranno dirigendo i Ferragnez. Alcuni fan pensano non all'estero ma in una meta italiana che, sicuramente, l'influencer svelerà nei prossimi giorni.

Il posto felice di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha più volte ribadito ai suoi fan come la sua villa sul Lago di Como sia il suo posto felice, il luogo dove creare ricordi di famiglia indimenticabili e dove i suoi bambini potranno sempre divertirsi ed essere sereni.

