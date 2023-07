Chiara Ferragni in Sicilia, la foto al mare infastidisce gli hater: «Goditi i tuoi figli». E lei sbotta e risponde così

di Redazione web

Chiara Ferragni, in questo momento, si sta godendo (per modo di dire), le sue vacanze in Sicilia. "Per modo di dire", perché l'influencer, nelle ultime ore, è costantemente presa di mira dagli hater che sotto i post pubblicati che riguardano il soggiorno sull'isola, gliene hanno dette di tutti i colori. Così, è successo anche per lo scatto in bikini in cui Chiara si trova in barca. Questa volta, lo sfogo dell'hater ha a che fare con Leone e Vittoria e l'influencer non ha lasciato correre.

Il post Instagram di Chiara Ferragni

L'ultima foto che Chiara Ferragni ha pubblicato sul proprio profilo Instagram la ritrae con un bikini fucsia, con il viso tra le mani e con un sorriso che rivolge alla telecamera dello smartphone. L'influencer scrive: «Sicilia bedda». Sotto lo scatto sono subito comparsi migliaia di commenti, la maggior parte di questi positivi, altri, come al solito negativi. Uno in particolare, però, ha attirato l'attenzione dell'imprenditrice. Una signora le ha scritto: «Ciao Chiara non è una critica ma volevo dirti di cercare di goderti il più possibile i tuoi bambini finché sono piccoli... il tempo passa e anche in fretta! Poi, non avrai più modo di stare a stretto contatto con loro».

Chiara ha, quindi, risposto: «Io i miei figli me li godo sempre e con loro trascorro tanto tempo.

La foto vedo-non vedo

Inoltre, prima dello scatto in bikini, Chiara Ferragni aveva pubblicato una foto in cui, dal vestito lungo, si vedeva che non indossava il reggiseno e, proprio per questo, qualche hater le ha scritto: «Un reggiseno una volta ogni tanto, no eh?».

