Chiara Ferragni e il "rimprovero" a Fedez: «Pubblica sempre foto così»

Chiara Ferragni, Fedez e i loro bambini Leone e Vittoria stanno trascorrendo una vacanza in famiglia a Ibiza, isola spagnola nella quale, molto spesso, i Ferragnez si sono rilassati in estate. L'influencer, in questi giorni, sta postando moltissime foto per documentare il suo soggiorno nella "Isla". Nelle ultime storie pubblicate sul proprio profilo Instagram, Chiara ha "rimproverato" il marito per alcuni scatti postati nel suo profilo.

Chiara Ferragni ha pubblicato una serie di storie Instagram in cui mostra ai suoi affezionatissimi follower come procedono le vacanze a Ibiza. L'influencer, che nei suoi video e nelle sue foto appare sempre impeccabile, ha postato anche due scatti ripresi dalle storie del marito Fedez e ha scritto: «Fede che pubblica sempre foto in cui sono venuta bene» oppure, nell'immagine successiva: «Anche qui, io stupenda». Infatti, in entrambe le foto, Chiara Ferragni ha gli occhi chiusi e un'espressione che fa capire che in quel momento non era proprio in posa davanti all'obiettivo.

