Chiara Ferragni, le ultime foto in short e foulard preoccupano i fan: «Ormai pelle e ossa»

Chiara Ferragni, in questo momento, si sta godendo le sue vacanze estive a Ibizia, insieme alla sua famiglia e ad alcuni suoi amici. L'influencer è molto attiva sul proprio profilo Instagram dove, ogni giorno, condivide storie, foto e video per tenere aggiornati i suoi follower su ciò che fa e su come trascorre le giornate. Nell'ultima serie di scatti che la mamma di Leone e Vittoria ha pubblicato, moltissimi hater le si sono scagliati contro.

Il post Instagram di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha pubblicato una serie di foto sul proprio profilo Instagram in cui indossa degli short neri, un top incrociato e un paio di stivali che le arrivano poco sotto al ginocchio. L'influencer, come didascalia, ha scelto la semplice frase: «La sera scorsa», aggiungendo un cuore rosa.

Ciò che, però, ha scatenato i commenti negativi dei suoi hater è il fatto che, a loro, Chiara continua a sembrare sempre più magra e, soprattutto in questo ultimo periodo, le si scagliano contro proprio per il fattore fisico.

Le critiche dei fan

Il post di Chiara Ferragni ha riscosso moltissimo successo, come del resto capita sempre per tutti i contenuti che pubblica. Anche questa volta, però, l'influencer è stata presa di mira dagli hater che hanno scritto: «Ormai sei pelle e ossa», «Sempre più magra» oppure «Mangiatela qualcosina».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Agosto 2023, 14:27

