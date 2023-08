Chiara Ferragni e la foto con l'abito di pizzo, i fan: «Dov'è finita l'eleganza»

di Redazione web

Chiara Ferragni si sta godendo le sue vacanze estive a Ibiza. Nell'isola spagnola c'è anche tutta la sua famiglia e, con numerose storie, foto e video, tiene aggiornati i suoi milioni di follower su come sta trascorrendo le sua giornate. Inoltre, l'influencer pubblica anche gli scatti dei suoi outfit e i suoi famosi "fit-check" riscuotono sempre grande successo, anche se, c'è qualcuno che ha da ridire come, ad esempio, è successo nell'ultimo post pubblicato su Instagram.

Il post Instagram di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni, quando si trova a Ibiza, scatta moltissime foto che la ritraggono in bikini, con look sportivi e casual ma anche in abiti eleganti o trasgressivi. Nell'ultima serie di scatti pubblicati, l'influencer indossa un mini dress di pizzo nero che lascia intravedere tutto ciò che c'è sotto, ovvero slip sexy dello stesso colore. La didascalia che Chiara ha scelto, recita: «Lace dress», e al vestitino ha deciso di abbinarci un paio di stivali larghi.

Come ogni suo post, anche quest'ultimo ha riscosso molto successo, anche se, ad alcuni non è proprio piaciuto l'outfit dell'imprenditrice.

I commenti dei fan

La serie di foto pubblicate da Chiara Ferragni hanno riscosso molto successo tra i suoi milioni di follower che si sono complimentati per la sua grande bellezza. Qualcuno, però, ha avuto da ridire e ha scritto: «Ma dov'è finita l'eleganza?», «Dentro quegli stivali con questo caldo ci troverai dei moscardini in umido a fine serata» oppure ancora «Molto discutibile questo vestito e non ti dona nemmeno». Ovviamente, Chiara Ferragni non ha risposto alle critiche.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Agosto 2023, 17:25

