Fedez e Chiara Ferragni, foto di famiglia: il dettaglio «bellissimo e dolcissimo» notato dai fan più attenti

Fedez posta moltissimi video e reel e tantissime foto insieme alla sua famiglia: la moglie Chiara Ferragni e i suoi bambini Leone e Vittoria e così fa anche quando è in vacanza. In questo momento, si trova a Ibiza e proprio nelle scorse ore ha pubblicato uno scatto molto tenero che ha riscosso molto successo tra i suoi follower e alcuni di loro hanno anche notato un dolce dettaglio regalato dal gioco di luce del sole che sta tramontando.

Il post Instagram di Fedez

Fedez ha pubblicato una foto con la sua famiglia al tramonto. Lui e Chiara Ferragni stringono tra le loro braccia i due piccoli, Leone e Vittoria, e sullo sfondo c'è un tramonto mozzafiato. Lo scatto ha riscosso tantissimo successo tra i fan del rapper che, come al solito, hanno commentato in moltissimi. Alcuni di loro hanno, poi, notato il dettaglio particolare che, se non si presta attenzione all'immagine, non si riesce a vedere. Una fan ha scritto: «Ma il cuore che si è creato al centro?». Effettivamente, i corpicini dei bambini e poi la luce che si dirama dal sole, creano un vero e proprio cuore. Alcuni, però, credono che sia l'ennesimo effetto creato ad hoc per intenerire gli utenti social.

I commenti dei fan

Ovviamente, come sotto tutti i post di Fedez, oltre ai commenti positivi sono comparse anche tante critiche. Infatti, qualcuno ha scritto: «Un'altra delle loro foto spontanee, basta guardare l'espressione dei bambini», «Cosa non si farebbe per due like in croce...» oppure ancora «Sempre più allibita da come trattano i bambini: ogni due secondi foto».

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Agosto 2023, 18:49

