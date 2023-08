Chiara Ferragni, il look total Gucci per la discoteca a Ibiza. I fan notano un dettaglio: «Sei una di noi!»

di Redazione web

Chiara Ferragni si trova a Ibiza per trascorrere alcuni giorni spensierati con la sua famiglia e gli amici di sempre. Leone e Vittoria si divertono tantissimo tra la piscina, il mare e le attività che la mamma Chiara e papà Fedez organizzano per loro, per non farli mai annoiare. Gli adulti, invece, ballano e cantano a ritmo di musica nei locali più in dell'isola spagnola. Proprio ieri sera, l'imprenditrice digitale ha pubblicato alcune foto del suo outfit, ma i fan hanno subito notato un dettaglio che li ha divertiti molto.

Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Chiara Ferragni ha pubblicato alcuni scatti del suo outfit per un serata all'UhuaÏa Ibiza, noto locale e discoteca dell'isola spagnola. Chiara ha scelto un completo nude total Gucci, composto da una gonna midi a vita alta con i dettagli con il logo in argento e un top corsetto nude, che riprende la trama fatta con il logo della casa di moda.

Un outfit che ha messo in risalto l'abbronzatra di Chiara, ma i fan hanno notato che le bretelle sottili del corsetto non coprivano il segno dell'abbronzatura e hanno commentato, divertiti: «Chiara è una di noi, anche lei con il segno brutto dell'abbronzatura».

