Chiara Ferragni, il primo fitcheck di Vittoria fa impazzire i fan: «Tale madre, tale figlia»

Chiara Ferragni è la regina dei fitcheck, brevi video in cui si mostra il proprio outfit da condividere con i propri follower.

Fotocamera ben ferma con angolazione giusta e luce perfetta, affinché non si vedano imperfezioni, sorriso stampato sul viso e tanta leggerezza, questi sono alcuni dei segreti per il fitcheck perfetto. Ma il protagonista è il look: da capi d'abbigliamento firmati, a t-shirt low cost, l'attenzione deve essere tutta sull'outfit. Chiara Ferragni lo sa bene perché è lei la veterana in Italia e non c'è da stupirsi che anche la piccola Vittoria possa ereditare da lei l'arte del perfetto fitcheck.

L'ultimo video con Vittoria ha fatto impazzire i fan.

Vittoria Lucia Ferragni, la prossima regina del fitcheck

La piccola Vitto sta crescendo a vista d'occhio e diventa sempre più bella. I capelli sempre più biondi grazie al sole estivo che li schiarisce e gli occhi sempre più azzurri, la vita di Vittoria prosegue tra l'amore di tutta la famiglia, che viene rapita dal suo caratterino e dalla dolcezza che nasconde.

Nell'ultimo video pubblicato da mamma Chiara, la principessa di casa mostra a tutti come fare un gran debutto nei video di fitcheck, al suono di: «Fitcheck Iaia».

Borsetta (quasi più grande di lei), contenente i colori pastello per poter disegnare ovunque, camicetta bianca, pantaloncini con dettagli rosa e l'immancabile peluche: Vittoria ha conquistato gli utenti di Instagram con il suo primo fitcheck. Adesso, però, è l'ora di andare in spiaggia e mangiare un bel gelato, come premio per questo debutto vittorioso.

