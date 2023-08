Fedez, J-Ax torna sulla famosa lite: «Avevo ragione io». Poi rivela cosa pensa del marito di Chiara Ferragni

di Redazione web

Il rapporto tra J-Ax e Fedez è cambiato negli ultimi anni. I due, dopo essersi avvicianti molto e aver creato una casa discografica insieme, si erano allontanati per moltissimi anni, a causa di un grande litigio, che li aveva spinti a non rivolgersi la parola per motlissimo tempo. Il destino ha voluto che i due si sentissero al telefono poco prima che Fedez scoprisse di avere il tumore e l'amicizia con J-Ax è stata un punto di forza a cui il rapper si è aggrappato, riscoprendo l'importanza degli affetti sinceri.

Sono passati ormai anni da quella storia, ma J-Ax è tornato sull'argomento perché aveva ancora qualcosa da dire al riguardo.

Samuele Bersani vs Sferaebbasta, interviene J-Ax: «Discorso ignorante, con l'autotune bisogna stonare apposta»

J-Ax compie 51 anni e condivide le stories di auguri, ma di Fedez nessuna traccia: «Hanno di nuovo litigato?»

J-Ax e il litigio con Fedez

J-Ax durante una delle sue ultime interviste ha voluto chiarire cosa pensa del rapper e del suo ritorno negli Articolo 31, dopo aver fatto pace anche con Jad, amico da una vita con il quale forma il duo.

«È una roba che ti insegna la vita, ci pensi a mente fredda, quando passa del tempo. Ma con Jad quel che è successo è stato che a un certo punto non ci sopportavamo più, dopo una decina d’anni con gli Articolo31 avevamo passato troppo tempo chiusi insieme in un furgone. Con Fedez forse non avevamo abbastanza empatia per vedere due punti di vista diversi, entrambi feriti.

«Premesso che non sono sempre d’accordo con le scelte che fa, voglio spezzare una lancia in suo favore. A volte è molto frainteso e provocato. Sembra che tutto quel che fa non vada bene, ma il fatto è che in Italia ti perdonano tutto tranne il successo. Fedez è molto estremo: estremamente cattivo, estremamente buono, affettuoso o scostante. E a me queste robe piacciono. È una persona che vive secondo le sue regole, un po’ un anarchico, ma anche un imprenditore molto intelligente».

L'amicizia tra J-Ax e Fedez sembra essere arrivata ad una maturità tale da non poter essere più scalfita da nulla.

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Agosto 2023, 12:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA