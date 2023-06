(LaPresse) "Credo che l’unico manifesto che potrebbe avere 'Love MI' è cercare di riportare lo spirito dei grandi eventi televisivi coi quali sono nato io, in cui gli artisti sul palco cercavano di intercettare un pubblico giovane. Credo che esistano manifestazioni sempre in piazza del Duomo più istituzionali, che portano artisti pluripremiati e blasonati": a presentare la seconda edizione di Love MI, concerto gratuito a scopo benefico che si terrà a Milano in piazza Duomo martedì 27 giugno dalle 18 è lo stesso cantante Fedez, oggi a Palazzo Reale. Per Fedez lo spirito di Love MI “è il medesimo dell’anno scorso, è interessante impegnarsi per questo progetto, il primo motivo è trovare uno scopo benefico per raccogliere fondi e accendere un riflettore su realtà che magari non si conoscono ancora", dice il rapper riferendosi all'aiuto che la manifestazione porterà alla Onlus Andrea Tudisco, che coi proventi costruirà strutture dedicate all'accoglienza di bambini malati e delle loro famiglie. Nel corso della serata, inoltre, verrà attivata una raccolta fondi attraverso un numero solidale, raggiungibile anche tramite il sito della Fondazione Fedez. "È super interessante lavorare a progetti pragmatici dove si possono vedere risultati anche a breve termine, credo che sia questo lo spirito delle iniziative benefiche che mi piace portare avanti. D’altra parte credo sia un modo per dare spazio ad artisti che non avrebbero modo di cantare, credo sia uno spazio aperto alla contemporaneità, un evento gratuito, in una città che non sempre regala cose", ha concluso Fedez. Per l'assessore alla Cultura del comune di Milano Tommaso Sacchi "l’unione di un carattere musicale così marcato e importante come Love MI ai temi della solidarietà e di carattere sociale è un’unione che ha convinto tutti noi e l’amministrazione ad accogliere questa importante iniziativa, e di farlo con tutto il dispiego di attenzioni e lavoro che richiede una produzione in piazza del Duomo". Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Giugno 2023, 21:32

