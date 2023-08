Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti in discoteca a Ibiza: «Stiamo scegliendo il dj per il matrimonio». I fan si infuriano

di Redazione Web

Manca davvero poco e fervono i preparativi per le nozze di Francesca Ferragni, sorella minore di Chiara e Riccardo Nicoletti, che si diranno «sì» a Gazzola, in provincia di Piacenza. La cerimonia si terrà il prossimo 9 settembre nel Castello di Rivalta. Certo è che manca davvero poco. Ciononostante, la coppia si sta godendo giorni di relax e di divertimento ad Ibiza. E proprio nelle ultime ore, la sorella di Chiara Ferragni ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram con il suo futuro marito in discoteca all'Ushuaia Beach Hotel. Una foto che non è stata gradita dai fan soprattutto per la didascalia che Francesca Ferragni ha scritto a corredo del post.

