Matrimonio Ferragnez, il discorso di mamma Marina Di Guardo fa piangere Chiara e Fedez

Sabato 1 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:24 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Laper ildiè cominciata il giorno prima a Noto, dove i 150 invitati si sono riuniti per partecipare alle nozze dell'anno. In molti sono atterrati a Catania con un volo brandizzato The Ferragnez da Alitalia . Immancabili le famiglie degli sposi, con mamma Marina Di Guardo, le sorelle e il padre di Chiara, e anche la mamma di Fedez in una inedita versione hostess.Il party ha messo in fibrillazione gli abitanti della città di Noto, che hanno seguito passo passo gli sposi, così come del resto chiunque abbia uno smartphone a disposizione: Chiara Ferragni e Fedez non hanno rinunciato ad aggiornare i loro profili Instagram per rendere partecipi in tempo reale i fan da ogni parte del mondo. E così tutti i momenti salienti della festa sono stati condivisi, dall'arrivo degli sposi mano nella mano ai balli, ai brindisi ai discorsi dei familiari.A prendere la parola i genitori degli sposi. Il primo augurio è stato quello della mamma di Chiara, Marina Di Guardo, che da scrittrice affermata ha saputo trovare le parole giuste per arrivare al cuore della sua bambina e di tutti i presenti («quella mattina di maggio, quando sei nata, c’era il sole e c’eri tu, e io ti guardavo incredula»). Poi è stata la volta di papà Marco Ferragni con gli aneddoti sull'infanzia di Chiara e dei ringraziamenti delle sorelle francesca e Valentina: «sei grande fonte di ispirazione per noi, prima che per i 14 milioni di follower». Poi la famiglia dello sposo, con i genitori di Fedez che hanno augurato «felicità» e gli amici del rapper «i Cavalieri».Un momento di grande commozione, come in tutti i matrimonio che si rispettino, che ha fatto versare fiumi di lacrime agli sposi.