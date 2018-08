Matrimonio Fedez-Ferragni: la data, il luogo, gli invitati e il ricevimento. Tutto quello che devi sapere sulle nozze dell'anno.

Matrimonio Fedez-Ferragni, quando è la data: il giorno delle nozze

Matrimonio Fedez-Ferragni, dove si celebra

Matrimonio Fedez-Ferragni: gli invitati

Matrimonio Fedez-Ferragni l'invito in tre dimensioni

Matrimonio Fedez-Ferragni la proposta di matrimonio

Matrimonio Fedez-Ferragni i video

Domenica 12 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 23:09

. Le hanno ribattezzate le nozze reali italiane, forse esagerando un po'. Ma senza dubbio per il bel paese le nozze tra il cantante e la fashion blogger (ora una vera e propria azienda vivente) sono quelle dell'anno. L'avvenimento più chiacchierato dell'estate, quello che ha fatto più parlare gli italiani sotto l'ombrellone. La coppia più social d'Italia, insieme rompono il muro dei venti milioni di follower solo su Instagram, con Chiara Ferragni che ha circa il doppio degli ammiratori del futuro marito, promette, inoltre di condividere tutti i momenti più importanti del loro giorno da sogno. E in effetti, a pensarci bene, il matrimonio, che si svolgerà ail prossimo, nasce con la proposta di Fedez durante un concerto e vista milioni di volte nei vari video ripresi da tutti i social possibili e inimagginabili.Ma vediamo di saper un po' di più sul matrimonio Fedez-Ferragni, vedendo di approfondire tutti gli aspetti delle nozze più divertenti dell'estate. Una data che segna la fine dell'estate e il ritorno verso la vita normale, almeno per le persone "normali". Sarà un sabato, quindi un giorno non lavorativo, che permetterà ad invitati e giornalisti di essere presenti a Noto in gran massa, e, soprattutto, di poter occupare tutta la giornata mediatica che sarà orfana dei tanti appuntamenti di agende di cui sono ricchi i giorni feriali. Insomma, a fare concorrenza al matrimonio tra Fedez e Ferragni rimarrà solo il campionato di serie A, e il sole, che potrebbe convincere qualcuno a inseguire le ultime giornate di mare.Volessimo usare un gioco di parole potremmo dire che il luogo del matrimonio Fedez-Ferragni è noto, a tutti. Avrete già capito dal nostro più che banale doppio senso che i due piccioncini digitali coroneranno il loro sogno d'amore a Noto. Avete capito bene. Chiara Ferragni e Fedez hanno scelto Noto, in Sicilia per il loro matrimonio . Le pubblicazioni per il matrimonio, invece, sono state fatte nel comune di Rozzano, come loro stessi hanno documentato passo dopo passo tramite i social. Qualche polemica, invece, ha creato l'idea di un artista di Noto che ha voluto dedicare ai due futuri sposi un fotomontaggio nel quale il rapper veste i panni dell’Arcangelo Michele con ali, spada e scudo recante la scritta ‘Quis ut Deus’, mentre la Ferragni diventa la Madonna che tiene in braccio il piccolo Leone-Gesù. Immaginate le reazioni furenti di molte persone e di molti credenti del paese siciliano.Chi sono i fortunati? Bella domanda. Intanto, ovviamente, oltrea i più stretti familiari i loro amici e i loro collaboratori. Anche se appare improbabile che al matrimonio vedremo arrivare uno tra Rovazzi o J-Ax, l'amico con cui fino a poche settimane fa Fedez divideva ogni successo canoro, fino ad arrivare alla grande serata evento di San Siro. Ma, anche grazie ai social, sappiamo che moltissimi vip saranno presenti alla cerimonia. Infatti, molti invitati hanno fatto sapere tramite post o Stories su Instagram di aver ricevuto il tanto desiderato invito. Proprio ad inizio agosto, come ricorderete, Fedez e Chiara Ferragni hanno postato un video per invitare Francesco Totti e Ilary Blasi a Noto il prossimo 1 settembre. Il giorno dopo, invece, è arrivato l'invito per Bebe Vio Eccolo. Lo avete visto mille volte in mille video di Instagram. Tutti gli invitati al matrimonio Fedez-Ferragni hanno fatto una storia per mostrarlo, per far vedere che erano stati invitati, per far vedere che - insomma - anche loro saranno presnti al matrimonio dell'annoTutte le storie hanno un inizio. E anche la storia che vi stiamo raccontando, quella del matrimonio tra Fedez e Chiara Ferragni ha un inizio. Un inizio ovviamente pubblico, vissuto davanti a tutti, sotto le luci dei riflettori. Infatti, lanon aveva nulla di improvvisato. E' stata fatta durante un concerto, davanti a tutti i fan del rapper, con le telecamere che riprendevano tutto e con i social - letteralmente impazziti - che facevano rimbalzare la grande notizia in ogni dove. Neanche il giorno fu scelto per caso, era il giorno del trentesimo compleanno della futura sposa . Un momento che, a modo suo, racconta un po' l'Italia di oggi e che ha fatto un pezzetto di stotira della cultura pop nostrana. Che piacca o meno. Un video da oltre 7 milioni di visualizzazioni.Matrimonio Fedez-Ferragni i videoLa storia d'amore tra Chiara Ferragni è stata praticamente narrata e racconta su tutti i social, su Instagram soprattutto. Una storia d'amore in vetrina, anzi una vita in vetrina potremmo dire. Una vita costantemente condivisa con i loro follower e, come ha promesso Chiara Ferragni, lo stesso accadrà anche con il loro matrimonio. La fashion blogger ha raccontato di aver rifiutato numerose (e ricche) esclusive per potere essere libera di raccontare tramite i social la sua giornata da sogno. Un sogno a cui tutti i loro fan devono partecipare. Ancora una volta Chiara Ferragni dimostra di essere una ragazza intelligente e una donna d'affari moderna. Sa bene, la fashion blogger, che per il suo brand è molto più importante, e alla lunga redditizio, condividere con tutti i suoi fan - anche gratis - il suo matrimonio, anche se questo vorrà dire rinunciare ai soldi di un'esluciva con una rivista. Per la "narrazione" della loro storia, Chiara e Federico hanno bisogno dei social. E il gran finale non può mancare a nessuna storia.