Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti, il countdown per il matrimonio: «Meno un mese». I fan: Che emozione

di Redazione Web

Fervono preparativi e grandi emozioni per le nozze di Francesca Ferragni,sorella di Chiara, che si diranno «sì» a Gazzola, provincia di Piacenza. La cerimonia si terrà il prossimo 9 settembre, nel Castello di Rivalta, anche noto come Castello dei Conti Zanardi Landi a causa della dinastia a cui la sua storia è stata legata per decenni. E manca giusto un mese al grande giorno. A ricordarlo è stata proprio Francesca Ferragni che nelle ultime ore ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram con una didascalia a corredo che non è passata inosservata ai suoi fan. Ma andiamo a vedere di cosa si tratta.

Valentina e Francesca Ferragni al concerto di TheWeeknd, travolte dalle critiche: «Vi copiate?»

Chiara Ferragni con mamma e sorelle: «La famiglia». I fan chiedono dov'è Fedez

Francesca Ferragni sul suo profilo Instagram ha pubblicato alcune foto insieme al fidanzato e a corredo ha scritto: «-1 mese», con l'aggiunta di un emoji degli sposi. L'emozione di un'attesa che la sorella di Chiara Ferragni ha voluto condividere con i suoi fan attraverso questi teneri e dolci scatti.

A supportare Francesca nel suo giorno più bello saranno Chiara e Valentina, damigelle d'onore insieme a due amiche della sposa.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Agosto 2023, 16:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA