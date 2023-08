Valentina Ferragni, l'incidente choc con la moto d'acqua: «Pensavo di morire, ho due costole rotte»

di Redazione web

Valentina Ferragni, ora, si trova a Ibiza insieme al suo fidanzato Matteo Napoletano e a tutta la famiglia. Qualche settimana fa, però, l'influencer ha trascorso una vacanza da sogno, insieme al compagno, in una delle piccole isole delle Antinelle francesi nei Caraibi: Saint-Barth. Proprio in quel luogo paradisiaco è successo, però, un fatto che ha spaventato molto Valentina che ha deciso di mettere a disposizione dei suoi follower il box delle domande per farsi raccontare qualche strano accadimento. Intanto, in attese delle risposte, ha cominciato lei a spiegare la disavventura.

Il racconto di Valentina Ferragni

Valentina Ferragni, seduta sul divano di casa, senza make up e in bikini, ha detto: «Ciao a tutti ragazzi, eccomi di nuovo. Sono tornata su Instagram dopo un po' di giorni di relax in cui sono successe delle cose un po' strane. Ora vi racconto tutto». L'influencer, quindi, spiega: «Cercherò di essere breve. Io e Matteo eravamo a Saint-Barth e abbiamo deciso di prenotare un giro di un'ora e mezza in moto d'acqua con la guida. Dato che Saint-Barth appartiene alle Antille francesi, presumo che quindi funzioni come in Francia, non era necessaria la patente nautica per la moto d'acqua, quindi, la affittiamo. In questo lasso di tempo si sarebbe fatto tutto il giro dell'isola. C'era Matteo, io dietro di lui, poi, la guida e un altro ragazzo, ci mettono il giubbotto di salvataggio e ci spiegano come mettere in moto e guidare.

Lo spavento di Valentina Ferragni

Poi, Valentina Ferragni ha continuato: «Il cielo era nerissimo. La guida parte da sola e noi rimaniamo indietro, quindi, Matteo ha cominciato a correre ma, a un certo punto, prendiamo un'onda fortissima e cadiamo in mare aperto. Nella caduta non so se ho sbattuto le costole contro la moto o Matteo ma fatto sta che non riuscivo a respirare per la botta. Eravamo da soli, per fortuna che l'altro ragazzo ci ha visti e ci ha soccorso. Arriviamo a riva e la guida ci chiede comunque i soldi, fregandosene di ciò che era successo. Abbiamo litigato ma l'abbiamo pagato comunque. Non è per il prezzo in sé ma io dico, se sai che le condizioni del tempo sono così perché ci fai uscire? Alla fine, comunque, mi sono rotta due costole».

