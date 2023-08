Valentina Ferragni "provata" in vacanza: «Passeggiatina di 5 km con 40 gradi... fatto»

di Redazione web

Valentina Ferragni si sta godendo appieno le proprie vacanze estive. In questo momento, infatti, si trova sull'isola di Saint Barth, che appartiene all'Arcipelago delle Antille Francesi, nei Caraibi. Nella località caraibica, l'influencer e il suo nuovo fidanzato Matteo Napoletano si stanno divertendo davvero molto e, ogni giorno, postano storie, foto o video per raccontare ai loro follower come stanno trascorrendo le loro giornate che non sono fatte solo di relax!

La storia Instagram di Valentina Ferragni

Valentina Ferragni, nonostante si trovi dall'altra parte del mondo, ha sempre un occhio di riguardo nei confronti dei suoi follower ai quali racconta, tramite contenuti social, come sta trascorrendo le vacanze. Una delle ultime storie pubblicate dall'influencer, la ritrae in tenuta da mare, quindi con pareo in vita e sulle spalle, top bianco, cappellino di paglia e occhiali da sole e un'espressione abbastanza provata. Valentina, poi, spiega il motivo: «Fare una passeggiata di 5 km con 40 gradi e all'ora di pranzo, ovvero le 12.30, (ah, ovviamente, con il ritorno)...

È ormai cosa nota che Valentina Ferragni abbia ritrovato l'amore al fianco di Matteo Napoletano. L'influencer, però, non ha ancora parlato espressamente della sua nuova relazione e non menziona mai il compagno sui social. I molti suoi fan pensano che lo faccia per tutelare la sua privacy e vita sentimentale, dato che, viene dalla lunga storia con Luca Vezil, con il quale condivideva molti contenuti su Instagram.

