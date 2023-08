Valentina Ferragni ai Caraibi, la colazione è con la pizza: «Avanzi della sera scorsa»

di Redazione web

Valentina Ferragni, in questo momento, si trova in vacanza con il suo nuovo fidanzato Matteo Napoletano insieme al quale sta trascorrendo alcuni giorni in un luogo paradisiaco, ovvero l'isola di Saint Barth nelle Antille Francesi ai Caraibi. L'influencer sta documentando il suo viaggio e le sue varie esperienze tramite storie, foto e video Instagram e nell'ultimo scatto pubblicato mostra la sua "insolita" colazione.

La storia Instagram di Valentina Ferragni

Valentina Ferragni è molto attiva sul proprio profilo Instagram e, infatti, posta moltissimi contenuti per tenere aggiornati i suoi follower. In una delle sue ultime storie, l'influencer è a letto e si è appena svegliata e in mano regge un cartone della pizza con alcuni avanzi della sera prima che fungeranno da colazione. Infatti, Valentina, poi, scrive: «Gli avanzi della sera prima sono i migliori», con tanto di emoticon dall'espressione ammiccante.

La foto è stata, ovviamente, scattata dal fidanzato Matteo. Inoltre, Valentina ha pubblicato varie foto ma i alcuni fan hanno avuto da ridire.

I commenti dei fan

I post di Valentina Ferragni riscuotono sempre molto successo, anche se, a volte, i suoi follower hanno da ridire.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Agosto 2023, 10:03

