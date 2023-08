Chiara Ferragni, la sua foto "preferita" è di 12 anni fa. Il retroscena dietro lo scatto che diverte i fan

di Redazione web

Chiara Ferragni, dopo una pausa dai social per godersi la sua estate insieme ai figli e agli amici a Ibiza, è tornata su Instagram per raccontare gli ultimi giorni. La sua amica Giorgia Crivello ha pubblicato una foto, definita da loro stesse la loro "preferita", ma non è proprio la foto che i fan si sarebbero aspettati: le due ragazze appaiono sconvolte e con i capelli disordinati e il retroscena dietro lo scatto è tutto da ridere. Andiamo a scoprire che cosa è successo poco prima che il momento venisse immortalato.

Chiara e il giro in jeep con i capelli al vento

Chiara Ferragni e Giorgia Crivello sono amiche da moltissimi anni e a dimostrazione di questo legame che negli anni non si è mai spezzato, ci sono le foto delle ragazze e delle loro avventure, quando erano all'inizio della loro carriera. Tra queste foto c'è anche quella che loro definiscono la loro foto "preferita", che risale al 2011, dove entrambe le ragazze hanno un volto sconvolto dal giro in jeep.

Faccia sorridente, trucco colato e capelli all'aria. Il momento è immortalato ed è statao sicuramente uno dei ricordi più belli dell'imprenditrice digitale. La foto è stata pubblicata su Facebook e ritorna sempre annulamente tra i ricordi da condividere sul feed delle sue influencer.

