Chiara Ferragni, il supporto alle vittime di violenza: «È il 75esimo femminicidio in Italia nel 2023»

di Redazione web

Anche Chiara Ferragni ha mostrato il suo supporto ad una delle tante vittime di violenza che negli ultimi mesi sembrano aumentare considerevolmente. L'imprenditrice digitale, infatti, nelle sue stories di Instagram ha ricondiviso la notizia dell'ultimo omicidio di una ragazza di 25 anni uccisa dal fidanzato che ha simulato un suicidio.

L'indignazione aumenta e sono sempre di più i messaggi da parte di persone del mondo dello spettacolo intente a sensibilizzare sul tema.

Stupro di Palermo, fuori dal carcere il minorenne che ha confessato. La Procura: «Deve restare in cella»

Educatore di Cl (52 anni) arrestato per violenza sessuale: Andrea Davoli è accusato di aver abusato di una 14enne in un ritiro spirituale

Ondata di violenza

«È il 75esimo femminicidio in Italia nel 2023», si legge nella notizia del settimanale Grazia ricondivisa da Chiara Ferragni nelle sue Instagram stories.

L'ondata di violenza ai danni di donne e molto spesso da parte di persone vicine, come familiari o fidanzati ed ex è in aumento.

Chiara Ferragni non è la sola. Anche personalità del mondo dello spettacolo come Elisabetta Gregoraci e Giorgia Soleri ad esempio, si sono espresse in merito a quelli che sono gli ultimi fatti di cronaca relativi ad uno stupro risalente a luglio ai danni di una 19enne da parte di 7 ragazzi, tra cui un minorenne.

«Fate schifo. Nessuna pietà per voi», ha scritto l'ex moglie di Flavio Briatore. Mentre Giorgia Soleri ha condiviso sui social un lungo sfogo in merito: «Decidete da che parte stare».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Agosto 2023, 10:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA