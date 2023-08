Stupro di Palermo, fuori dal carcere il minorenne che ha confessato. La Procura: «Deve restare in cella»

Prima sono stati diffusi i nomi, poi le foto. I sette indagati per lo stupro di Palermo sono diventati bersaglio di insulti, ma soprattutto di minacce sui social. Decine di utenti hanno preso di mira i giovani, che sarebbero colpevoli di aver violentato a turno una ragazza il 7 luglio scorso. Come riporta Il Messaggero, minacce anche per i parenti, che adesso temono una spedizione punitiva. «Ci penseremo noi a fare giustizia», si legge tra i tanti commenti segnalati, mentre sui social è partito il tam tam per rendere pubblici gli indirizzi di casa dei sette ragazzi.

