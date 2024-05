Affari tuoi, Amadeus appare in sogno alla concorrente «con un pacco in mano»: il dettaglio mancante

Nel corso delle varie stagioni di Affari Tuoi ne abbiamo viste davvero di tutti i colori, ma forse Amadeus in sogno delle concorrenti non lo avevamo mai sentito comparire. Eppure è quanto avvenuto durante la puntata del 5 maggio, alla quale hanno partecipato due sorelle abruzzesi che hanno rivelato un simpatico aneddoto riguardo al conduttore del game show di Rai Uno.





Affari Tuoi, l'ultima puntata si avvicina: ecco quando finirà il programma condotto da Amadeus

Il sogno della concorrente

Ma come lo avranno mai sognato? In maniera piccante oppure in veste "ufficiale" intento alla conduzione di Affari Tuoi? O ne avranno forse sognato il passaggio tanto contestato dalla Rai al Nove? E, soprattutto, quel sogno avrà portato bene o male?

Non ci resta che andare a scoprirlo insieme!

Photo credits: Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Maggio 2024, 09:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA