Sofia Filippini, medico di 26 anni, muore per un malore improvviso: «Piccola grande donna, sei fuggita in pochi attimi» Domenica scorsa si è sentita male nella sua casa di Rezzato, in provincia di Brescia







di Redazione web Una morte che ha sorpreso tutti, avvenuta all'improvviso. La protagonista di questa spiacevole storia è Sofia Filippini, giovane dottoressa di appena 26 anni. Domenica scorsa si è sentita male nella sua casa di Rezzato (Brescia). Ogni tentativo per tenerla in vita, da parte dei colleghi dell’Ospedale Civile, è risultato vano. Non è ancora chiaro cosa abbia provocato il decesso della donna. Il Corriere di Brescia scrive che non si esclude uno choc anafilattico, in un primo momento si era parlato di ictus o aneurisma. Una morte improvvisa La medicina ce l'aveva nel sangue: anche i genitori, distrutti da dolore, erano dottori. Per giorni tutti, a partire dall’intera comunità in cui Sofia è nata e cresciuta, avevano sperato che lei potesse tornare a casa. I funerali di Sofia Filippini si celebreranno oggi, venerdì 9 febbraio, alle 14,30 nel Santuario Madonna di Valverde di Rezzato, partendo dalla Casa funeraria La Cattolica in Rezzato. I genitori, che la piangono insieme al fratello Nicholas, la sorella Greta e il fidanzato Matteo, hanno acconsentito alla donazione degli organi. Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Febbraio 2024, 09:54

