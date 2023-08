Ragazza di 25 anni aggredita e violentata al parco mentre andava al lavoro: fermato un uomo dello Sri Lanka

Un uomo di 37 anni, originario dello Sri Lanka, è stato fermato con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una ragazza di 25 anni. Il provvedimento è stato emesso dopo le indagini svolte dai carabinieri di Rozzano, coordinate dalla procura di Milano, e riguarda l'episodio avvenuto lo scorso 5 agosto all'interno del parco 2 di Rozzano. La donna stava andando a lavoro quando «è stata bloccata, scaraventata a terra e palpeggiata da un uomo, allontanatosi solo a seguito dell'intervento di alcuni passanti». Gli accertamenti investigativi hanno permesso di ricostruire la dinamica dell'aggressione e arrivare all'identificazione del presunto autore, riconosciuto anche dalla stessa vittima. A casa dell'uomo i militari hanno trovato gli abiti verosimilmente indossati durante la violenza. Il fermato è stato portato nel carcere di San Vittore in attesa dell'udienza di convalida. «La diffusione della notizia appare necessaria per aumentare lo stato di sicurezza, che operazioni così tempestive ed efficaci da parte delle forze dell'ordine, provocano nella popolazione ed in particolare nei frequentatori delle aree verdi del milanese» si legge nella nota della procura firmata dalla procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano.

Violenta ragazza di 20 anni dopo averla drogata e riprende lo stupro con il cellulare: incastrato dai video choc

L'aggressione è avvenuta la mattina del 5 agosto, intorno alle 7, quando la giovane - che lavora in un ospedale - è stata sorpresa alle spalle dall'uomo che le ha tappato la bocca e l'ha trascinata in mezzo ad alberi e cespugli.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Agosto 2023, 13:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA