Milano, arrestato 34enne al Parco Montanelli per cinque violenze sessuali

Il 34enne è stato denunciato per molestie sessuali subite al Parco Montanelli di via Palestro a Milano. Sono cinque le donne, fra cui una minorenne, che tra il 20 giugno e il 24 luglio hanno dichiarato di aver subito delle molestie. L'uomo, nato in Camerun, Africa, è stato arrestato oggi dagli agenti del Nucleo Problemi del Territorio della Polizia locale per presunta violenza sessuale aggravata.

L'arresto

Sempre uguale la modalità delle molestie subite, secondo il racconto delle donne che lo hanno denunciato: l'uomo, nascosto nel verde, richiamava l'attenzione delle potenziali vittime, talvolta pedinandole e spesso toccando inequivocabilmente le loro parti intime.

Le donne fortunatamente sono sempre riuscite a fuggire, anche chiedendo aiuto ad altre persone o alle forze dell'ordine presenti nel parco.

Gli agenti hanno quindi individuato il presunto molestatore e lo hanno fotosegnalato. L'aggressore è stato riconosciuto dal barista, intanto sono state rintracciate anche le vittime che già avevano sporto denuncia. Al momento l'uomo è agli arresti nel carcere di San Vittore.

Giovedì 10 Agosto 2023, 18:50

