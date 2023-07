Rapita a 13 anni e chiusa in auto, scrive «Help me» su un foglietto di carta e si salva

di Redazione web

E' riuscita a salvarsi da un epilogo tragico, grazie ad un foglietto dove ha scritto "help me", aiutatemi. La protagonista di questa drammatica vicenda è una ragazzina di 13 anni che è stata rapita in Texas e aggredita sessualmente, ma ha trovato il coraggio di esporsi, alzando un foglietto di carta quando i passanti si avvicinavanoa alla macchina dove era rinchiusa dal suo carnefice.

Salva dall'orrore

Il terribile episodio si è verificato lo scorso 9 luglio a Long Beach, a sud di Los Angeles, dove gli agenti di polizia, allertati da una chiamata al numero di emergenza 911, hanno trovato la "ragazza visibilmente scossa e angosciata". La 13enne era stata rapita in Texas, da un uomo di 61 anni, Steven Robert Sablan, subito arrestato dagli agenti che le hanno salvato la vita, con l'accusa di rapimento e trasporto di minore con l'intento di aggressione sessuale.

Rapita in strada

Il rapimento è avvenuto per strada dove stava camminando la ragazzina, quando il 61enne ha puntato la pistola contro la vittima, costringendola a salire in auto. Dopo il rapimento, l'uomo ha abusato della ragazzina costretta alla violenza dalla pistola puntata contro di lei. Gli stupri si sono ripetuti diverse volte nel viaggio tra la città di San Antonio, in Texas, fino ad arrivare in California.

Ultimo aggiornamento: Sabato 22 Luglio 2023, 15:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA