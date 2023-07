Bimba di 11 anni ustionata dall'acido dopo una lite choc al parco con una coetanea

di Redazione web

Una bambina di 11 anni è stata aggredita con dell'acido lanciato sul corpo da una quasi coetanea di 12 anni, in seguito ad una lite nata in un parco di Detroit, negli Stati Uniti. La 12enne è accusata di aggressione dal procuratore della contea, Wayne Worhty, convinto che l'orribile gesto avrebbe potuto avere "effetti per tutta la vita sugli altri. E non ci sono scuse per questo".

Acido pericoloso

Sul sito di GoFundMe, creato da Debra Golston la zia di Deaira che si trovava in un parco della scuola, insieme ai suoi fratelli e cugini più piccoli quando si è verificato un alterco con la ragazzina di 12 anni e sconosciuta. Sembra che sia stata la madre della 12enne ad averle portato dell'acido affinché potesse vendicarsi.

Fortunata ad essere viva

Deaira e i suoi fratelli hanno lasciato il parco in fretta, ma rendendosi conto di aver dimenticato la borsa, la ragazzina di 11 anni è tornata di corsa a prenderla ed è in quel momento che la 12enne le ha tirato dell'acido sul corpo. "Due secondi dopo, ha iniziato a bruciare e ha attraversato la mia maglietta, i miei pantaloncini", ha detto Deaira ad un giornale locale, dopodiché è stata portata in ospedale dove le hanno diagnosticato ustioni di secondo e terzo grado alla schiena, alle gambe, alle braccia.

"È fortunata ad essere viva, ma avrà bisogno di cure continue per guarire completamente da tutte le ferite che ha subito", ha scritto la nonna.

