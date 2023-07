Crolla pezzo di scogliera, bimba di 9 anni colpita da una scheggia: «Ferita all'occhio, sette punti di sutura»

di Redazione web

Una vacanza in famiglia dal Trentino alla Sardegna, a Tortolì, nell’Ogliastra per una escursione. Dal gommone si arriva ad una splendida caletta da sogno, Cala Mariolu, laddove tra centinaia di turisti presenti, si verifica un incidente grave ai danni di una bambina di 9 anni, che stava facendo il bagno in quella meraviglia, quando dall'alto della scogliera è caduto un masso, rimbalzato con violenza su uno scoglio, frantumandosi e facendo schizzare una scheggia sullo zigomo della bimba, ad un centimetro dall’occhio.

Paura per l'occhio

Dolore, paura e sangue, poi la corsa all’ospedale San Francesco di Nuoro, dove i medici le chiudono la ferita con 7 punti di sutura. «Abbiamo avuto paura per l’occhio, ma si ipotizzano lesioni gravissime al volto, rischia uno sfregio permanente», dice il padre della bambina, che intende proseguire con un'azione legale contro chi è responsabile, scrive il Corriere della Sera.

Secondo caso

«Ero in acqua con mia figlia quando sono tornato indietro per recuperare il fratellino ed è stato in momento che ho sentito il rumore del masso, sullo scoglio e ho visto mia figlia che urlava e piangeva.

Ora la bambina per un anno non potrà prendere sole e fare il bagno, ma avrebbe potuto subire una ferita all'occhio se la traiettoria del frammento di roccia fosse andato più in là di un centimetro. E la scorsa settimana è successo un fatto simile, sempre a Cala Mariolu, dove una donna polacca si è procurata due punti di sutura.

