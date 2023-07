Boat Jumping, il nuovo pericoloso trend di TikTok: «Chi salta può spezzarsi l'osso del collo»

di Redazione web

Si chiama boat jumping, cioè salto dalla barca ed è il nuovo pericoloso trend su TikTok. E' una challenge che può provocare seri problemi a chi lo esegue, perché si tratta di un tuffo in mare mentre l'imbarcazione su cui si è a bordo va a tutta velocità; l'impatto può essere molto nocivo, perché la caduta in acqua potrebbe anche spezzare l’osso del collo provocando l'immediata paralisi, e dunque la morte perché non si avrebbe più il controllo degli arti per risalire in superficie.

LA nuova moda

Eppure il boat jumping, l'ennesima stupida moda che proviene dagli Stati Uniti sta diventando virale su TikTok, nonostante abbia già provocato quattro vittime, cioè persone che hanno subito un danno permanente e fatale. In realtà sono già un paio di anni che questa challenge torna sui social, ogni estate.

Quattro morti in America

Sul giornale inglese Daily Mail, il capitano Jim Dennis della Childersburg Rescue Squad in California ha dichiarato che «negli ultimi sei mesi abbiamo avuto quattro annegamenti facilmente evitabili.

Morto davanti ai figli

Una delle quattro vittime, tra l'altro era uomo di mezza età, così come la prima vittima di quest’anno, un uomo morto davanti agli occhi della moglie che lo stava filmando con il cellulare ed i figli che lo stavano guardando divertiti. L’incidente più recente è avvenuto lo scorso maggio sul lago Norman, nella Carolina del Nord, dove si vedono ben cinque persone che saltano e si tuffano in acqua, ma una di loro non è più tornata in superficie.

