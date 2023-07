Oggetto cilindrico misterioso ritrovato in spiaggia: «Non è un motore d'aereo». Ecco di cosa si tratta

di Redazione web

Oggetto di origine sconosciuta sulla spiaggia di Green Head, in Australia. Si tratta di un misterioso oggetto cilindrico di metallo, largo circa due metri e mezzo e lungo tre, trovato domenica scorsa dai residenti che ne hanno segnalato subito la presenza alla polizia. «Poiché l'origine dell'oggetto è sconosciuta, la comunità dovrebbe evitare di maneggiare o tentare di spostarlo», è la segnalazione inoltrata ai residenti dalle forze dell'ordine.

Non è di un aereo

A prima vista potrebbe sembrare il motore di un aereo, anche se gli inquirenti sostengono che non si tratti di parti di un aereo commerciale, come si era ipotizzato in un primo momento. "Vogliamo rassicurare la comunità che siamo attivamente impegnati in uno sforzo di collaborazione con varie agenzie statali e federali per determinare l'origine e la natura dell'oggetto", ha affermato la polizia in una nota.

Prime ipotesi

C'era chi ha pensato alla porzione di un Boeing 777 del volo MH370 della Malaysia Airlines scomparso nel nulla l’8 marzo 2014 con 239 persone a bordo durante il suo viaggio da Kuala Lumpur a Pechino, ma l'agenzia australiana "sta lavorando per confermare se l'oggetto potrebbe far parte di un veicolo di lancio spaziale straniero che si è arenato a terra e sta collaborando con controparti globali che potrebbero essere in grado di fornire informazioni sullo stesso".

Un'esperta di archeologia spaziale, invece, Alice Gorman, ritiene che si tratti di un cilindro di carburante proveniente dal terzo stadio del razzo “Polar Satellite Launch Vehicle” indiano; un'ipotesi confermata dall'agenzia spaziale australiana secondo cui è possibile che l'oggetto sia caduto da un veicolo di lancio spaziale straniero.

