Misterioso messaggio in bottiglia ritrovato nel Lago di Garda. È di 11 anni fa: «Scritto da una coppia in vacanza» La coppia di Amburgo, Sabrina e Dennis, hanno scritto la loro felicità in una bottiglia che è stata ritrovata da una ditta di manutenzione subacquea







di Redazione web Un ritrovamento che ha il sapore romantico di certi libri. Dieci anni dopo quel lascito nell'acqua, è stata rinvenuta una bottiglia al cui interno c'era un messaggio. La data è del 9 agosto del 2012 a scrivere è una coppia tedesca che al culmine di un momento piacevole, hanno deciso di scrivere un messaggio da abbandonare al fato. Bel messaggio Anni dopo quella bottiglia è finita su una delle spiagge di Malcesine, località della sponda veronese del Benaco, con un figlio di carta scritto a mano e firmato da Sabrina e Dennis, una coppia di Amburgo. «Caro Lago di Garda con questo messaggio in bottiglia ci auguriamo che le nostre famiglie, i nostri amici e noi restiamo sempre felici e in salute. Caro Lago di Garda, rimani bello e limpido come lo sei oggi», il messaggio commovente dei due tedeschi, scritto nella loro lingua. Ritrovamento fortunato La bottiglia, però, era destinata ai fondali del Lago di Garda, perché gli autori del messaggio avevano messo dei sassi all'interno, ma il caso ha voluto che una ditta di lavori subacquei, in appalto dal Comune di Malcesine, scoprisse in mezzo ai rifiuti ripescati durante alcuni controlli una strana bottiglia . «Naturalmente non mi era mai capitata prima una cosa simile - spiega Stefano Agarri, 57 anni, subacqcueo e titolare dell'azienda - Nel nostro lavoro troviamo sul fondo rifiuti di ogni tipo: in mezzo a tante bottiglie anche lavatrici, batterie d'auto, elettrodomestici. Si cerca la coppia Il ritrovamento è avvenuto lo scorso anno, ma quanda il titolare della ditta ha scoperto il contenuto del messaggio l'ha voluto donare al comune, di Malcesine, che ora ha lanciato un appello per ritrovare Sabrina e Dennis «per regalare loro un'esperienza da ricordare». Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Luglio 2023, 17:37

