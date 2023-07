Turisti a casa di Agatha Christie, intrappolati per colpa di un temporale: «Come in un romanzo giallo». Cosa è successo

di Redazione web

Chi non vorrebbe rimanere intrappolato nella casa della più grande scrittrice di gialli? Desiderio o meno, è quanto accaduto ad un centinaio di turisti, e grandi ammiratori dei romanzi di Agatha Christie, che a causa di un violento temporale non hanno potuto lasciare la residenza di Greenway, in Inghilterra, dove stavano effettuando una visita.

Visita paurosa

In realtà, pare, che l'esperienza sia stata alquanto spaventosa per i più suggestionabili, che forse avranno pensato ad uno scherzo cinico, e certamente ad una delle trame più avvincenti di Christie, cioè Dieci piccoli indiani; i visitatori, infatti, sono realmente rimasti in trappola perché un fulmine ha abbattuto un albero che bloccava del tutto la strada che conduceva alla proprietà nelle campagne della contea di Devon, nell'Inghilterra sudoccidentale.

Come in un romanzo

Una delle turiste intrappolate si è spaventata molto e ha subito lanciato l'allarme, chiamando addirittura un giornale locale, che avrebbe avvisato il National Trust britannico, che gestisce il sito storico, il quale ha subito pubblicato un messaggio sul proprio sito per spiegare che un grande albero sbarrava l'accesso in entrata ed in uscita.

Esperienza indimenticabile

